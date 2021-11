Dopo circa 10 anni dal finale dell’ottava stagione di Dexter, il suo revival è pronto a conquistare i fan (o forse no?). Il trailer italiano di Dexter: New Blood anticipa l’arrivo su Sky dei nuovi episodi a partire da domani riportando indietro il pubblico a quel discusso finale. Michael C. Hall sarà ancora Dexter Morgan e ancora una volta sarà il suo istinto omicida a venire a galla ma per quale motivo? Come sempre ci sarà una causa scatenante che risveglierà gli istinti del protagonista, ma quale?

Il revival è ambientato circa dieci anni dopo quel finale di stagione e adesso Dexter Morgan vive sotto le mentite spoglie di Jim Lindsay ad Iron Lake, una cittadina fittizia a nord di New York, dove porta avanti un’attività commerciale. Al suo fianco troveremo la sua nuova compagna, il capo della polizia Angela Bishop, che non è a conoscenza del suo passato ma tutto è destinato a peggiorare con il risveglio dell’oscuro passeggero.

Le foto del revival:

Un misterioso sconosciuto è sulle tracce di Dexter e quando un personaggio di spicco di Iron Lake comincia a comportarsi in modo avventato tutto cambia. Sul cammino di Dexter si presenta poi il figlio perduto da tempo, Harrison. Il revival Dexter: New Blood è stato rilasciato negli Usa il 7 novembre 2021 su Showtime mentre in Italia le puntate arriveranno domani, il 10 novembre su Sky Atlantic.

Ecco il promo italiano di Dexter New Blood:

Da Miami a Iron Lake, da Dexter a Jim, ma sempre con le stesse «passioni». ​#DexterNewBlood dal 10 novembre in prima visione alle 21.15 su Sky Atlantic pic.twitter.com/cRzNOPyLPE — Sky (@SkyItalia) November 7, 2021

Il cast della serie revival conta diverse new entry e se nei panni del primo antagonista dello show troveremo Clancy Brown, in quelli del suo interesse amoroso ci sarà Julia Jones. A loro si uniranno Alano Miller nei panni di Logan, sergente di polizia, Johnny Sequoyah alias Audrey, la figlia di Angela e infine Jack Alcott, il cui personaggio è ancora avvolto nel mistero. Torneranno alla corte di Dexter anche Jennifer Carpenter e John Lithgow nei panni di Debra Morgan e Arthur Mitchell aka Trinity Killer.