In un’unica serata Chicago Med 6, Chicago Fire 9 e Chicago P.D. 8 salutano il pubblico coi loro ultimi episodi: le serie del Chicagoverse ideato da Dick Wolf raggiungono tutte il finale di stagione il 9 novembre, in onda in quest’ordine su Sky Serie a partire dalle 21.10.

Sia Chicago Med 6 che Chicago Fire 9 e Chicago P.D. 8 terminano col 16° episodio, con stagioni ridotte in termini di durata per via dei ritardi della produzione subiti a causa della pandemia da Covid-19. Tutti e tre i format, legati tra loro dal fatto di coesistere in uno stesso universo narrativo con collegamenti messi in scena in numerosi crossover, hanno visto ridotta la produzione nel corso del 2020 durante la prima ondata dell’emergenza Covid negli Stati Uniti, fermandosi a 16 episodi in luogo degli oltre 20 in media delle stagioni precedenti.

Sky Serie trasmette i finali di Chicago Med 6, Chicago Fire 9 e Chicago P.D. 8 il 9 novembre nell’ultima serata dedicata al franchise di NBC per quest’anno, in attesa che sia definita la programmazione delle stagioni successive, appena approdate in tv negli Stati Uniti.

Ecco la trama del finale di Chicago Med 6, dal titolo Io verrò a salvarti, in onda alle 21.10 sul canale 112 di Sky.

Mentre Carol riceve una notizia che può cambiarle la vita, il furto di un farmaco causa problemi a Will.

Dopo il 16° episodio di Chicago Med 6, andrà in onda quello di Chicago Fire 9, intitolato Nessun sopravvissuto.

Il Team 51 reagisce all’arrivo di importanti novità. Soprattutto Severide, scioccato da una chiamata che non avrebbe mai pensato di ricevere.

Se il finale di Chicago Med 6 apre la serata, quello di Chicago P.D. 8 la chiude con l’episodio dal titolo Dall’altra parte. Ecco la trama.

Gli agenti del Distretto devono usare tutta la loro esperienza e abilità per mettere fine a un giro criminale. Intanto Burgess si ritrova ad affrontare una situazione pericolosa.

Dopo i finali di Chicago Med 6, Chicago Fire 9 e Chicago P.D. 8 il 9 novembre bisognerà attendere perlomeno il 2022 per la programmazione dei nuovi episodi di ciascun format, sempre in anteprima su Sky Serie.