Gigi D’Alessio è stato assolto dall’accusa di evasione fiscale. Il cantante napoletano ha accolto con gran piacere la notizia e ha commentato con entusiasmo sui social.

Ci sono voluti più di 10 anni ma la giustizia ha fatto il suo corso e adesso l’artista può festeggiare, può gettarsi alle spalle questa spiacevole esperienza.

“Finalmente la giustizia ha fatto il suo corso”, le parole di Gigi D’Alessio sui social. “Oggi per me è un giorno felice perché la verità è venuta a galla, dopo oltre dieci anni di ombre pesanti per me e i miei collaboratori, in cui ci siamo dovuti difendere da accuse infondate che hanno infangato la nostra serietà e il nostro lavoro”, spiega nel messaggio lasciato ai fan.

Gigi non ha mai perso la fiducia nella giustizia e con pazienza ha atteso l’esito delle indagini. “Chi mi conosce sa che sono sempre stato tranquillo, avendo massima fiducia nella giustizia e nel lavoro della magistratura. Con tanta pazienza, la verità alla fine vince sempre e ora è sotto gli occhi di tutti”, ha concluso.

Con queste parole il cantante ha commentato la sentenza di assoluzione nel processo che lo vedeva coinvolto per reati fiscali.

Il processo, ai danni di Gigi D’Alessio e di altri indagati, si era sviluppato in seguito ad un’inchiesta dei PM di Roma per un’evasione di 1,7 milioni di euro fra Ires e Iva non versata. I fatti risalivano al 2010 e solo qualche giorno fa erano stati chiesi 4 anni per il cantante e per altre 4 persone.

L’accusa era quella di occultamento delle scritture contabili e stamattina sono stati assolti tutti i personaggi coinvolti. Per Gigi D’Alessio adesso un sospiro di sollievo in attesa di poter presto tornare sui palchi dopo l’interruzione all’attività live a causa del covid-19.