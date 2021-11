Su Chi le foto di un bacio appassionato tra Elodie e Davide Rossi: con Marracash è ufficialmente finita.

Sul numero di Chi in edicola da domani, le foto rubate dei primi ed appassionati baci fra Elodie e Davide Rossi. Le immagini confermano la notizia della storia d’amore tra i due, appena nata, in seguito alla separazione di Elodie dal suo ex fidanzato: il cantante Marracash.

L’indiscrezione era stata lanciata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini circa un mese fa. Si parlava della storia d’amore tra Elodie e il rapper ormai al capolinea in quanto due persone troppo diverse per stare insieme. Le immagini che vedono i due protagonisti impegnati in un appassionante bacio non fanno che confermare la fine della relazione precedente dell’artista che ha già trovato un nuovo amore.

Le foto sono state scattate all’aeroporto milanese di Linate. Davide Rossi è un ex modello e marketing manager di Armani e si trovava lì per accompagnare Elodie, in partenza per Bari.

I due si sono salutati in auto con un bacio appassionato.

Elodie in Puglia

Elodie è in viaggio direzione Puglia per una nuova avventura professionale. La cantante sarà infatti anche attrice a breve. Elodie è stata scelta come protagonista del film “i mangio il cuore, un gangster movie in bianco e nero.



La pellicola è ambientata sugli altopiani del Gargano, a questo si deve il viaggio in aereo di Elodie da Milano. Il film racconta l’amore tra la moglie di un boss e l’erede della famiglia rivale. Per tenere fede ai suoi impegni sul set, Chi rivela che Elodie sarà in Puglia per circa 8 settimane. Il settimanale inoltre ipotizza che Davide Rossi possa farle presto visita non appena riuscirà a trovare un momento libero dal lavoro.