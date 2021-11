Ci sarà anche il Singles Day Mediaworld 2021: la catena di elettronica ha deciso di non lasciarsi sfuggire l’occasione di lanciare nuove promozioni, per quanto già in pieno clima Black Friday. Non mancheranno dunque nuove occasioni di risparmio il prossimo 11 novembre, con offerte dedicate alla ricorrenza che sta prendendo piede sempre di più anche dalle nostre parti.

La festività dell’11.11, meglio nota come Singles Day, nasce per festeggiare chi è fieramente single, dunque non accompagnato da nessun partner. L’abitudine di associare la giornata specifica ad un’occasione di shopping a prezzi scontatissimi, fino a qualche anno fa, era quasi appannaggio esclusivo del mondo asiatico. Da un po’ di tempo a questa parte invece, pure le catene di elettronica di scena in occidente stanno puntando allo specifico momento per spingere i consumi.

Anche il Singles Day Mediaworld sarà di scena l’11 novembre 2021 e ne abbiamo conferma grazie alla pagina teaser della ricorrenza presente sul sito del noto e-commerce. Per l’occasione, sono state annunciate offerte lampo, promozioni e sconti che andranno di scena certamente online proprio giovedì prossimo. La tipologia di prodotti interessati dalle promozione dovrebbe essere, come sempre, molto ampia ma in particolare dovrebbero essere i prodotti di telefonia, smartwatch, notebook, tablet ad essere i più interessati dai ribassi.

In contemporanea con le offerte Singles Day Mediaworld in vetrina tra soli due giorni, non mancheranno nuove promozioni con un secondo volantino Black Friday Mediaworld di scena (anche negli store fisici) sempre da giovedì 11 novembre). Continua la lunga galoppata verso il prossimo 26 novembre, giornata dedicata al venerdì nero dello shopping pre-natalizio: non va neppure dimenticato l’altro appuntamento essenziale di questo periodo ossia il Cyber Monday di lunedì 29 novembre. Mediaworld, ma pure tutte le altre catene operanti nel nostro paese per non parlare di Amazon, caleranno le loro offerte da 90 sul tavolo delle promozioni per non lasciarsi sfuggire nessun cliente.