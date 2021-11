Servono necessariamente alcuni importanti chiarimenti, questa mattina, a proposito del Samsung Galaxy S20 e del presunto avvio del programma beta relativo al tanto atteso aggiornamento One UI 4.0. Già, perché se nella giornata di ieri ci siamo concentrati su conferme interne relative al fatto che il progetto sarebbe partito in tempi ristretti, come avrete osservato tramite il nostro articolo, allo stesso tempo oggi 9 novembre qualcuno ha dichiarato che in alcune aree sia già possibile iscriversi al suddetto programma.

Le ultime novità sul Samsung Galaxy S20 e sulla beta One UI 4.0 già disponibile negli USA

Quali sono le informazioni venute a galla poco fa? Tutto nasce da un articolo di SamMobile, che ha citato la testimonianza di alcuni utenti. Pare infatti che negli Stati Uniti chi sia in possesso di un Samsung Galaxy S20 possa iscriversi alla beta di One UI 4.0. Anticipazione, questa, che ha fatto il giro del mondo, in quanto la serie lanciata sul mercato nel 2021 avrebbe in qualche modo bruciato le tappe. Tuttavia, pare siano necessari alcuni chiarimenti, gettando acqua sul fuoco.

La medesima fonte, infatti, ha poi pubblicato un aggiornamento per contestualizzare meglio il tutto. In un secondo momento è stato precisato che il community manager di Samsung Members avrebbe detto a TizenHelp che Samsung in realtà non abbia ancora aperto il programma One UI 4.0 Beta sul Galaxy S20 negli Stati Uniti. Un ver pe proprio giallo, visto che questa dichiarazioni appare in netto contrasto rispetto a quanto riportato da alcuni utenti.

Ci sono possessori del Samsung Galaxy S20 pronti a garantire di essere stati in grado di vedere il banner relativo a One UI 4.0 Beta nell’app Samsung Members e, di conseguenza, di essere stati in grado di iscriversi al programma. Allo stato attuale, è possibile che Samsung abbia aperto accidentalmente le registrazioni per un po’ di tempo prima di bloccarle.