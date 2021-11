I Placebo a Milano nel 2022, è stato annunciato oggi il secondo appuntamento atteso in Italia per il prossimo anno. Dopo la data a Mantova già annunciata e prevista per il 29 giugno 2022, i Placebo sono pronti a tornare sul palco del Mediolanum Forum di Assago, Milano.

Il nuovo appuntamento nella penisola è quello del 27 ottobre 2022. Il duo inglese formato da Brian Molko e Stefan Olsdal annuncia oggi un nuovo show in Italia per la presentazione dal vivo del nuovo disco di inediti già confermato in pubblicazione per il prossimo anno.

Dopo 9 anni dall’uscita del precedente album, Loud Like Love, i Placebo confermano il rilascio di nuovi brani inediti all’interno dell’atteso disco Never Let Me Go in uscita il 25 marzo 2022. Ad anticiparlo è stato il primo singolo Beautiful James, “una canzone gioiosa e celebrativa”, ed oggi viene pubblicato il secondo estratto dal titolo Surrounded By Spies.

A proposito del nuovo brano, il chitarrista Brian Molko racconta: “Ho iniziato a scrivere questo testo quando ho scoperto che i vicini mi stavano spiando per conto di qualcuno con un piano folle. Poi ho iniziato a riflettere sui mille modi in cui la nostra privacy è stata compromessa e ci è stata del tutto tolta con l’introduzione delle telecamere a circuito chiuso che adesso utilizzano tecnologie di riconoscimento facciale razziste. Ho usato la tecnica del cut-up inventata da William S Burroughs e resa famosa nella musica moderna da David Bowie”.

Biglietti per i Placebo a Milano nel 2022

I biglietti per il concerto dei Placebo a Milano nel 2022 saranno disponibili in prevendita in anteprima esclusiva per gli iscritti a My Live Nation dalle ore 10:00 di lunedì 15 novembre. Per accedere alla pre-sale basterà registrarsi gratuitamente ed accedere alla propria area utente.

I non iscritti al portale potranno acquistare i biglietti con l’avvio della prevendita generale a partire da mercoledì 17 novembre alle ore 10:00 sui circuiti TicketOne, TicketMaster e VivaTicket, sia online che nei punti vendita dislocati in tutta la penisola.