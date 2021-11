Better Call Saul 6 uscirà nel 2022 e sarà diviso in due parti. La conferma arriva dall’attrice Rhea Seehorn, tramite un’intervista concessa al magazine americano Variety. Stando ai primi dettagli, la sesta e ultima stagione dovrebbe uscire nel primo trimestre dell’anno, e sarà composta da 13 episodi.

Nato come prequel/spin-off del cult Breaking Bad, la serie tv racconta la genesi del truffatore e avvocato Saul Goodman interpretato da Bob Odenkirk. Tra i personaggi, ritroviamo Mike Ehrmantraut (interpretato da Jonathan Banks) e il boss Gus Fring (Giancarlo Esposito). Il cast comprende anche Patrick Fabian, Michael Mando e Tony Dalton.

Seehorn, che interpreta la collega di Saul, Kim Wexler, non ha rivelato molto sulla prossima stagione o sul destino del suo personaggio. Tuttavia, ha confermato che Odenkirk, che ha subito un attacco di cuore nel luglio di quest’anno, si sta riprendendo con successo. Nell’intervista, Seehorn ha elogiato la prossima stagione descrivendola come “folle” e “che farà impazzire le persone”.

Better Call Saul è ideato dagli stessi creatori di Breaking Bad, Vince Gilligan e Peter Gould. Nel corso di cinque stagioni, Better Call Saul è stato acclamato dalla critica: ha ricevuto 39 nomination agli Emmy Award, quattro ai Golden Globe, tre ai Critics’ Choice Awards e ha vinto un Peabody Award nel 2018.

Le riprese dell’ultima stagione della serie drammatica sono iniziate a marzo 2021, ma si sono fermate a causa dell‘infarto che ha colpito Bob Odenkirk a luglio. Mentre l’attore protagonista si riprendeva, altri membri del cast hanno confermato che le riprese erano ricominciate per le scene che riguardavano i loro personaggi.

Con le riprese di nuovo in corso, i fan possono iniziare a fare il conto alla rovescia: sebbene non ci sia ancora una data ufficiale per il debutto di Better Call Saul 6, il mondo di Saul Goodman sta per volgere al termine nel corso del 2022.