Ci sono un po’ di segnalazioni che dobbiamo prendere in esame oggi 9 novembre, visto che non funziona Virgilio Mail. Questa, almeno, la direzione che stiamo prendendo con alcune testimonianze trapelate sul web, soprattutto da parte di coloro che non riescono a portare a termine la fase di login. Si tratta di una situazione che ricorda in parte quella che abbiamo portato alla vostra attenzione a fine ottobre, con alcuni riscontri diretti del pubblico. Ecco perché qualcuno teme che possano volerci ore prima che il bug sia archiviato in via definitiva.

Non funziona Virgilio Mail il 9 novembre: come si presentano i problemi

Non ci sono ancora i presupposti per parlare di vero e proprio down, stando ai numeri raccolti in tempo reale fino a questo momento, ma è chiaro che ci siano anomalie in corso. Non funziona Virgilio Mail e al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo una presa di posizione ufficiale da parte dell’assistenza per comprendere cosa sia realmente avvenuto. La situazione potrebbe essere più chiara nei prossimi minuti, sperando che l’anomalia possa essere superata nel frattempo.

Insomma, questione delicata, nonostante Virgilio Mail riguardi ormai una nicchia di utenti in Italia con la proliferazione di alternative legati a grossi brand per quanto concerne la posta elettronica. Il fatto stesso che ci siano delle segnalazioni, però, ci indica che un disservizio del genere non riguardi un numero così circoscritto di persone. Ecco perché occorre tenere gli occhi aperti, in attesa di indicazioni che ci dicano cosa sia avvenuto effettivamente questo martedì.

Anche a voi non funziona Virgilio Mail?