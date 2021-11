McDonald & Dodds 2 debutta su Sky Investigation il 9 novembre, con il primo episodio della nuova stagione in prima visione assoluta per l’Italia. La serie televisiva drammatica britannica è un procedurale ambientato nella città di Bath, in Inghilterra, e interpretato da Tala Gouveia e Jason Watkins nei panni di due detective agli antipodi: l’ambiziosa e determinata ispettrice capo Lauren McDonald e il timido ed enigmatico sergente Dodds collaborano cercando di superare le differenze dei loro approcci per risolvere i crimini che spaventano la città.

McDonald & Dodds 2 è la seconda stagione di un classico crime/mistery che incrocia i toni della commedia – con una buona dose di humor nero inglese – come nello stile dell’emittente inglese ITV, sulla scia di Vera, Lewis, Scott & Bailey, L’Ispettore Barnaby ma con un linguaggio più contemporaneo.

McDonald & Dodds 2, a meno di un anno dal debutto nel Regno Unito su ITV dello scorso febbraio, arriva in Italia sul canale 114 di Sky, dal 9 novembre in prima serata con un episodio a settimana. Nella première di stagione della serie creata e scritta da Robert Murphy, i due detective protagonisti sono impegnati in un caso ad alta quota, chiamati ad indagare su una misteriosa scomparsa durante un volo in mongolfiera, da cui tornano a terra sani e salvi solo quattro dei cinque passeggeri presenti alla partenza.

Ecco la trama del primo episodio di McDonald & Dodds 2, dal titolo L’uomo che non c’era, in onda alle 21.10 su Sky Investigation martedì 9 novembre.

Cinque persone salgono su una mongolfiera, e dopo un momento caotico, a terra scendono solo quattro passeggeri… McDonald e Dodds lavorano al misterioso incidente.

McDonald & Dodds 2 è composta da soli 3 episodi, ma è già stata rinnovata da ITV per una terza stagione, da altrettanti capitoli, attesa il prossimo anno.