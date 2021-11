L’arrivo di Harrow su TopCrime segna il debutto in chiaro per la serie australiana creata da Stephen M. Irwin e Leigh McGrath, che torna in onda in Italia dopo un primo passaggio sui canali satellitari di Sky.

Il debutto di Harrow su TopCrime, in onda dal 9 novembre con due episodi in prima serata, renderà disponibile per il pubblico della tv generalista questa serie a metà tra medical drama e giallo: Ioan Gruffudd interpreta il dottor Daniel Harrow, patologo legale dalla grande empatia con le vittime ma profondamente critico verso le autorità. Con le sue doti innate riesce a risolvere anche i casi più intricati ed improbabili, anche grazie ad un istinto che lo porta a violare le regole pur di arrivare alla verità e garantire giustizia alle vittime dei crimini su cui indaga. Ossessionato da fantasmi del passato e problemi familiari, affronta un grave (presunto) lutto mentre si butta a capofitto nel lavoro, affiancando la sergente Soroya Dass (Mirrah Foulkes).

Harrow su TopCrime, canale 39 del digitale terrestre, è in onda dalle 21.10: ecco le trame dei primi due episodi, intitolati rispettivamente Actus Reus ed Ex Animo.

Dopo aver lasciato il lavoro, Daniel Harrow viene trascinato di nuovo al tavolo del coroner: dei resti umani sono stati trovati nel fiume…

L’indagine sulle ossa rinvenute nel fiume è in stallo: Harrow ne approfitta per approfondire il caso del cadavere di una donna con delle ferite assurde, probabilmente uccisa con una balestra, avvicinandosi…

La prima stagione di Harrow su TopCrime andrà in onda ogni martedì in prima serata per cinque settimane: così come le altre due che sono state realizzate da ABC Studios, infatti, è composta da 10 episodi. Tutte le stagioni sono state trasmesse in anteprima in Italia su Fox Crime dal 2018 al 2021.