Van Morrison denunciato per diffamazione. Il cantautore è stato citato in giudizio da Robin Swann, Ministro nordirlandese della Salute per alcune affermazioni sul suo conto sul tema della gestione della pandemia del Covid-19.

I fatti risalgono all’11 giugno 2021 quando Van Morrison si trovava a Belfast durante una cena prima di uno spettacolo. Il cantautore aveva risposto a una critica di Robert Swann che nel 2020 aveva commentato le sue posizioni anti lockdown come “conforto per i complottisti”.

Durante la cena, quindi, Van Morrison aveva definito “molto pericoloso” il ministro durante uno dei suoi tanti discorsi sulle restrizioni dovute alla pandemia del Covid-19. All’Hotel Arena di Belfast, inoltre, il cantautore si era visto annullare l’evento all’ultimo minuto per via delle normative in vigore. Per questo Van Morrison è stato denunciato dal Ministro, e negli atti legali depositati dal team di avvocati di Swann ci sono riferimenti anche alle canzoni anti-lockdown pubblicate dalla voce di Gloria nel 2020. Ricordiamo, ad esempio, che insieme a Eric Clapton Van Morrison ha pubblicato il singolo Stand And Deliver proprio per protestare contro il lockdown.

Ancora, il cantautore avrebbe inoltre definito “truffatore” il Ministro nordirlandese. L’avvocato di quest’ultimo, Paul Tweed, in un’intervista alla BBC ha riferito che i procedimenti legali sono in “fase avanzata” e auspicano che il caso venga portato in tribunale nel 2022.

La risposta di Van Morrison

Il cantautore 76enne si dice rammaricato per la scelta degli avvocati del Ministro della Salute, e attraverso i suoi legali fa sapere:

“Il signor Morrison afferma all’interno di tale difesa che le parole da lui usate riguardavano una questione di interesse pubblico e costituivano un commento corretto”.

Van Morrison, ricordiamo, si è sempre definito scettico sulla pericolosità della pandemia e per questo ha sempre protestato contro la chiusura dei concerti imposta dalle restrizioni. Il collega Eric Clapton, inoltre, si è espresso a più riprese contro i vaccini e ha più volte protestato contro il certificato vaccinale.