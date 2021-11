NCIS 19 ha appena perso Mark Harmon e il personaggio storico di Gibbs, in un periodo storico in cui i cambiamenti relativi al cast sembrano sempre dietro l’angolo. Prima di lui, infatti, avevano lasciato il cast nella stagione 18 anche Maria Bello ed Emily Wickersham, quest’ultima in dolce attesa.

Che in NCIS 19 sia in arrivo un ennesimo addio? Il timore si è diffuso tra i fan della serie riguardo il personaggio dell’agente speciale Torres, alla notizia che l’interprete Wilmer Valderrama, in scena dal 2016 nel procedural, ha un altro progetto in cantiere.

L’attore di NCIS 19 è coinvolto in un nuovo spettacolo in lavorazione proprio con la CBS, stessa emittente che produce e distribuisce NCIS sin dall’esordio. Quando Deadline ha annunciato lo sviluppo della serie Mexican Beverly Hills, confermato dallo stesso Valderrama, il pubblico ha pensato che l’impegno dell’attore nel nuovo format potesse distoglierlo da quello nel procedural.

In realtà l’interprete di NCIS 19 sarà, almeno stando alle notizie attuali, solo il produttore esecutivo della dramedy familiare di CBS, con la sua società di produzione. Valderrama ha annunciato così il nuovo impegno sui social: “Un’altra vittoria, per la nostra famiglia WV Entertainment e non potrei essere più orgoglioso del cuore che c’è in tutto ciò che sviluppiamo!“. La trama di Mexican Beverly Hills è incentrata sulla storia di una famiglia operaia messicano-americana che si trasferisce nella ricca città di Downey, principalmente abitata da latinos, nel sud-est di Los Angeles. Secondo Deadline, Wilmer Valderrama curerà insieme ad altri la produzione esecutiva per il progetto attraverso la sua società di produzione cinematografica e televisiva, ma non figura nel cast della nuova serie, dunque non sarà impegnato nelle riprese. Ciò vuol dire che potrà tranquillamente continuare ad interpretare Torres senza rivedere o addirittura archiviare il suo impegno in NCIS.

I fan di NCIS 19 non dovrebbero dunque temere un’altra perdita imminente, dopo lo scossone causato dall’allontanamento di Gibbs in Alaska e dall’arrivo del suo sostituto, il nuovo agente speciale Alden Parker, interpretato da Gary Cole.