The Walking Dead World Beyond finalmente alza il velo su quello che potrebbe essere il fulcro dei tanto attesi film incentrati sulla saga ma, soprattutto, riporta indietro la Jadis di Pollyanna McIntosh. L’ultima volta che l’abbiamo vista era a bordo di un elicottero con un ferito Rick Grimes pronta a volare verso una meta sconosciuta con un Civic Republic Military. Da allora si sono persi le tracce di entrambi e sei anni dopo (almeno secondo il racconto della serie) eccola riapparire nei panni di Warrant Officer di CRM Stokes nello spin-off The Walking Dead: World Beyond.

Adesso sappiamo che Jadis è un poliziotto militare CR e che tutto quello che è successo è forse legato proprio alla sua voglia di far parte di questa misteriosa comunità che sta cercando di rimettere insieme i superstiti e debellare gli zombie e il virus che hanno cambiato il mondo.

Proprio la sua la sua sosta di mezza stagione nell’ultima stagione di The Walking Dead: World Beyond rivela che Jadis aveva modo di raccogliere individui A (morsi dagli zombie) o B, come Rick, e forse proprio per l’ottimo lavoro fatto con quest’ultimo adesso ricopre una posizione importante nella comunità.

Ma cosa ne è stato dei film con Rick Grimes dedicati all’universo di The Walking Dead? Anche Pollyanna McIntosh svela poco o niente a riguardo perché effettivamente anche lei non sa molto. Scott Gimple ha fatto presente che sarebbe interessante vedere il suo personaggio nei film dedicati a Rick Grimes ma non c’è bisogno di dire che i fan attendono con ansia di rivedere lo scerifo vivo e vegeto pronto a distruggere da dentro questa comunità se dovrebbe rivelarsi uno specchio per le allodole come è successo in passato.

A quel punto Jadis, pronta a costruire un mondo migliore per tutti, potrebbe diventare la sua degna spalla in attesa dell’incontro con Michonne. Solo un sogno? Speriamo di scoprirlo presto.