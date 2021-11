The First Lady è la nuova serie Showtime che si propone di portare il pubblico tra i corridoi della Casa BIanca. Dopo i presidenti di The West Wing, Scandal, The House of Cards, stavolta il compito è affidato a tre delle first ladies tra le più influenti della storia moderna e contemporanea degli Stati Uniti. Ad impersonarle, un trio d’eccezione composto da Viola Davis, Gillian Anderson e Michelle Pfeiffer.

The First Lady ripercorrerà le vite di tre memorabili donne che hanno affiancato dei Presidenti e lasciato la loro impronta in un ruolo che hanno svolto in modo tutt’altro che ornamentale. Viola Davis interpreta Michelle Obama, first lady durante la presidenza del marito Barack dal 2008 al 2016, Gillian Anderson è Eleanor Roosevelt, attivista molto influente sulle scelte del marito durante la sua presidenza che ha affrontato la Seconda Guerra Mondiale (1933-1945) mentre Michelle Pfeiffer è Betty Ford, moglie di Gerald Ford, trentottesimo presidente americano in carica dal 1974 al 1977.

Senza dubbio The First Lady, di cui ShowTime ha diffuso le prime foto promozionali ufficiali tramite EW, può contare su tre nomi d’eccezione. La vincitrice di Oscar ed Emmy (e produttrice esecutiva di The First Lady) Viola Davis si è detta molto protettiva nei confronti di Michelle Obama”, di cui ha letto il libro di memorie Becoming e visto il documentario Netflix a lei dedicato. Ad affiancarla nei panni dell’ex presidente Barack Obama è il volto di The Handmaid’s Tale O-T Fagbenle. Gillian Anderson, reduce dall’Emmy Award per il ruolo di Margaret Thatcher in The Crown ha dovuto fare ricorso invece ai libri di storia per interpretare la più longeva first lady americana, la moglie di Franklin D. Roosevelt (qui interpretato da Kiefer Sutherland). Infine Michelle Pfeiffer ha dovuto cimentarsi con una first lady sanguigna ma anche fragile per le sue dipendenze, affiancata nel ruolo da Dakota Fanning (interprete della prima figlia Susan Ford) e Aaron Eckhart (il presidente Gerald Ford).

The First Lady vanta anche un team creativo con una guida tutta al femminile, con la showrunner Cathy Schulman (Crash) e la regista Susanne Bier (reduce dal successo di The Undoing – Le Verità non Dette). La prima stagione dello show, secondo la sinossi ufficiale, si concentrerà sulle vite personali e politiche di Obama, Ford e Roosevelt, tracciando “i loro percorsi a Washington attraverso un’intimità illuminante“.