Partono le prenotazioni per il bonus Terme da oggi 8 novembre. Gli interessati a cure e servizi termali potranno fare richiesta del voucher da queste ore, tenendo conto delle sole strutture accreditate per il voucher gestito da Invitalia per conto del Ministero Sviluppo Economico (MiSE).

Come richiedere il bonus terme

Visto l’importante appuntamento odierno, come è possibile fare richiesta del bonus Terme? Non serve alcuna laboriosa procedura online per ottenere il voucher. Piuttosto gli interessati dovranno rivolgersi direttamente alle strutture accreditate per ottenere il buono. La validità di quest’ultimo durerà 60 giorni.

Il bonus Terme è valido per i servizi termali appunto, non per quelli di ristorazione e pernottamento legati magari ai centri accreditati. Il valore massimo del buono è di 200 euro e potrà coprire anche l’intero importo dei servizi richiesti. Nel caso in cui, la spesa da affrontare per la prestazione desiderata sia maggiore, il cittadino dovrà impiegare la differenza di tasca propria. Ciascun cittadino maggiorenne può usufruire di un solo bonus entro i termini temporali pure già indicati: quest’ultimo non è cedibile in nessun caso a terzi, tanto meno dietro corrispettivo in denaro.

Lista aggiornata delle Terme accreditate

Il bonus Terme potrà essere richiesto solo presso i centri accreditati. Al momento di questa pubblicazione ce ne sono ben 187 in tutta Italia. L’elenco aggiornato delle strutture, pure divise per regione, è presente in questa pagina del sito Invitalia. La lista potrebbe ancora avere nuove inserimenti, nel caso altri centri decidano di aderire all’iniziativa.

Il Governo ha stanziato 53 milioni di euro per la misura di sostegno. Nel caso venga confermata quella che sembrerebbe essere una massiccia partecipazione alla misura, i fondi potrebbero andare terminati in un lasso di tempo relativamente breve. Gli interessati farebbero bene dunque ad evitare di perdere tempo e magari richiedere il proprio voucher senza tergiversare nelle prossime settimane.