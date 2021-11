Narcos: Messico 3 ha debuttato lo scorso 5 novembre su Nertflix con i dieci episodi finali della saga e con una novità vistosa, che non sarà passata inosservata a chi ha seguito i primi due capitoli dello spin-off di Narcos.

Narcos: Messico 3 continua a raccontare l’evoluzione dei cartelli del narcotraffico messicano, ora con gli eventi accaduti all’inizio degli anni Novanta, ma lo fa con una nuova voce narrante, che non è più quella di Scott McNairy. Finora era sempre stato l’interprete dell’agente della DEA Walt Breslin la voice over del prequel – ora diventato sequel, tanto da mostrare l’arresto di Pablo Escobar e l’ascesa del cartello di Cali che erano al centro della serie originale – ma per l’ultima stagione si è optato per un cambio radicale.

Le vicende di Narcos: Messico 3 sono raccontate dalla voce di Luisa Rubino, la new entry della stagione nei panni della giovane e temeraria giornalista del quotidiano La Voz Andrea Nuñez: si tratta di una cronista determinata a stanare la corruzione che si annida negli alti ranghi del potere politico ed economico a Tijuana, documentando i rapporti tra il cartello locale della famiglia Arellano Felix ed esponenti del governo, dell’industria, financo della magistratura.

Far raccontare Narcos: Messico 3 a una giovane donna, una giornalista messicana che rischia la pelle pur di raccontare la verità e smascherare i fenomeni di corruzione nella sua terra, è sembrato allo showrunner della serie Carlo Bernard un modo per rendere omaggio a quanti ancora oggi mettono la propria vita al servizio di una missione civile come quella del giornalismo d’inchiesta. Come ha raccontato a Screen Rant in una recente intervista in occasione del debutto della terza stagione, il cambiamento della voce fuori campo è stato pensato proprio in quest’ottica, oltre che per avere un punto di vista pienamente immerso nella cultura del Paese che si sta raccontando.

Era da tempo che volevo raccontare la storia di un giornalista perché il ruolo dei giornalisti nella cronaca della corruzione e del traffico di droga è davvero importante e coraggioso. Ho anche pensato che avere un personaggio messicano, e in particolare una donna messicana, darle la voce fuori campo per la prima volta sarebbe stato interessante e avvincente. E poi, è parte di quel tipo di racconto esteso che volevamo utilizzare in questa stagione.

Narcos: Messico 3 appare infatti, sin dai primi episodi, una stagione più corale nel numero dei personaggi e più ramificata nella trama rispetto alle precedenti: l’inserimento di un personaggio come quello della giornalista d’inchiesta Nuñez contribuisce ad allargare le maglie del racconto ad altri aspetti della società civile (come il caso dei “narcos junior” dell’alta borghesia) che ha subito e affrontato il dramma del narcotraffico internazionale, contribuendo a fornire punti di vista non strettamente legati all’ambito investigativo e giudiziario.