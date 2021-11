San Siro è tornata ad essere la Scala del calcio Italiano grazie ad uno splendido MilanInter. Il derby della Madonnina che MilanInter hanno concluso sul punteggio di uno ad uno è stato un magnifico spettacolo sia in campo che sugli spalti. Le squadre di Pioli ed Inzaghi si sono affrontate a volto scoperto, meritando entrambe la vittoria.

Il pareggio finale è il risultato più giusto di MilanInter. Un risultato che fa sorridere anche il Napoli. La formazione di Spalletti , nonostante il mezzo passo falso interno contro il Verona, continua – dopo MilanInter – a condividere il primato con i rossoneri e conserva ben sette punti di vantaggio sull’Inter che ritroverà nello scontro diretto alla ripresa del campionato dopo la sosta della Nazionale.

Spettacolo strepitoso quello di MilanInter anche sugli spalti. La Curva Sud del Giuseppe Meazza ha accolto i calciatori con una meravigliosa coreografia dedicata agli eroi ed alle vittime del Covid19. Immagini di grande potenza iconica che hanno fatto il giro del mondo. Milano non dimentica, grazie! Così i tifosi del Milan hanno espresso il loro cordoglio per le vittime della pandemia e reso omaggio , prima del fischio iniziale di MilanInter, a coloro che sono stati in prima fila contro la pandemia.

Gli ideatori della spettacolare coreografia meritano l’applauso di tutti gli appassionati a prescindere dalla fede calcistica di ciascuno. Anche per il potente messaggio che esprime. Siamo stati protagonisti di una terribile pandemia epocale. Abbiamo sofferto e qualcuno non c’è più. Abbiamo tutti e ciascuno il dovere, come invocava il Meazza, di contribuire a vincere questa guerra con i vaccini, l’uso della mascherina, l’igiene personale ed il rispetto del distanziamento fisico.