Se siete alla ricerca di uno smartwatch del marchio Huawei e con un ottimo rapporto qualità/prezzo, allora non potete farvi scappare l’incredibile offerta del Huawei Watch GT 2 (con cassa da 42 mm), disponibile su Amazon al costo di 102,98 euro (anziché 199,00 euro di listino) nella colorazione Night Black. Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme le principali caratteristichetecniche del wearable del colosso di Shenzhen.

Il modello Huawei Watch GT 2 (42 mm) in super offerta oggi 8 novembre su Amazon sfoggia un display AMOLED 3D curvo da 1.2 pollici dotato di un’elevata sensibilità e precisione al tocco e presenta un corpo molto sottile di 9.4 mm di spessore. Le prestazione di questo orologio intelligente sono senza precedenti: infatti, il device è dotato di chip Kirin A1 indossabile sviluppato direttamente da Huawei e di una tecnologia per il risparmio energetico intelligente. La durata della batteria garantisce un’autonomia fino a 1 settimana di utilizzo. Il dispositivo dell’azienda cinese presenta anche 15 modalità di allenamento (sarà come avere un personal trainer sempre a completa disposizione). Inoltre, il Huawei Watch GT 2 è dotato di tanti corsi preinstallati per l’allenamento professionale, dal livello base a quello avanzato, in grado di fornire all’utente una guida professionale ed efficace.

L’orologio adotta un doppio sistema di geolocalizzazione (GPS, GLONASS), capace di rilevare un numero maggiore di satelliti incrementando in questo modo la precisione della geolocalizzazione. Grazie al sistema TruSeen 3.5 è possibile monitorare il battito cardiaco in real time. Il wearable supporta anche la misurazione del livello di ossigeno nel sangue (SpO2). Insomma, non fatevi scappare questo fantastico orologio (Night Black) al prezzo di 102,98 euro in offerta su Amazon. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Ve lo lascerete scappare?