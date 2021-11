Sta arrivando l’Oppo Reno 6 Lite, pronto a debuttare in Europa in tempi assai brevi. Parliamo del quinto dispositivo della linea, che conta già dei modelli standard Pro, oltre che delle varianti Pro Plus e Z. Oppo Reno 6 Lite dovrebbe integrare uno schermo AMOLED con risoluzione FHD+ e foto laterale per il contenimento della fotocamera frontale e lettore di impronte digitali sotto il pannello. Il device sarà spinto da un processore Qualcomm Snapdragon, con 6GB di RAM e 128GB di storage interno (+5GB di RAM virtuale).

La batteria ha una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 33W. Oppo Reno 6 Lite includerà una fotocamera posteriore con un sensore principale da 48MP, un ultra-grandangolare da 2MP ed uno macro, sempre da 2MP. A bordo troviamo la tecnologia per il miglioramento degli scatti con AI 2.0, il miglioramento della scena con AI, il ritratto notturno, le chiamate SOS di emergenza ed il FlexDrop, il tutto condito con il design Reno Glow.

[Exclusive] OPPO Reno6 Lite commercial for Europe, confirming design & key specs of the phone.



-AMOLED FHD+ Display with Punch-Hole

-5000mAh Battery

-33W Fast Charging

-In-Display Fingerprint Scanner

-Qualcomm Snapdragon processor

-6GB + virtual 5GB RAM, 128GB ROM

(1/2) pic.twitter.com/A5hMRpmadz — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) November 6, 2021

Oppo Reno 6 Lite è un dispositivo di cui sentiremo molto parlare non appena disponibile in Europa (non ci sono dubbi sul fatto che arriverà anche nel nostro mercato, non dovete temere, anche se non sappiamo esattamente ancora quando). Resta da capire a quale prezzo sarà venduto, sperando possa essere il più competitivo possibile. Un discorso che non mancheremo di approfondire a tempo debito, quando il nuovo Oppo Reno 6 Lite arriverà finalmente in Italia, con tutte le belle cose che ne seguiranno. Per adesso bisogna accontentarsi delle specifiche tecniche trapelate per mano di Sudhanshu Ambhore, che su Twitter, come potete vedere sopra, ha fatto il punto della situazione sulle caratteristiche del device. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.