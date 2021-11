Nel fine settimana, in occasione del Stranger Things Day, è successo di tutto per la gioia dei fan che adesso possono iniziare il conto alla rovescia in attesa di vedere i nuovi episodi. A quanto pare la quarta stagione arriverà solo la prossima estate 2022 ma potrebbe riportare indietro Dacre Montgomery. Il possibile indizio arriva dalla lista dei titoli degli episodi della nuova stagione e, in particolare, da uno di questi, “Dear Billy“.

Caro Billy potrebbe essere l’incipit di una lettera, quindi qualcuno pronto a raccontare qualcosa a un defunto, ma potrebbe essere anche relativo all’incontro con un personaggio molto amato ma al quale abbiamo detto addio proprio nel finale della terza stagione. Cosa ci attende quindi nei nuovi episodi? Il titolo dell’episodio fa sognare e sono molti quelli che convinti che in realtà Billy tornerà e che Dacre Montgomery tornerà a vestirne i panni soprattutto dopo che l’attore ha pubblicato una foto di se stesso con indosso una t-shirt bianca, i capelli arruffati, un accenno di baffi e una collana simile a quella di Billy.

Al momento Billy non compare nel trailer di Stranger Things 4 ma proprio in occasione dei ‘festeggiamenti’ della serie, Netflix ha pubblicato i titoli degli episodi in cui tutti stanno cercando indizi per capire cosa ci attende nella nuova stagione in onda nell’estate 2022. In particolare, i titoli degli episodi saranno: Hellfire Club, La maledizione di Vecna, Il mostro e la supereroina, Caro Billy, Il progetto Nina, Il tuffo, Il massacro al laboratorio di Hawkins, Papà, Il piano.

What's in a name?



Stranger Things 4 premiering Summer 2022. pic.twitter.com/leznp8XJbh — Netflix (@netflix) November 6, 2021

Ma Stranger Things 4 arriverà davvero in estate? Il fatto che nella serie si parli di primavera e delle vacanze che solitamente nelle scuole è fissata per fine marzo-aprile, lascia pensare che forse non sarà proprio così. Solo un sogno?