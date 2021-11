Il secondo appuntamento con Grey’s Anatomy 17 su La7 l’8 novembre, in prima serata, prevede un piccolo cambiamento nella programmazione della serie: non più tre episodi come per la première di stagione, ma soltanto due. Entrambi sono i più emozionanti della stagione, perché prevede il ritorno di uno dei volti più amati del cast originale.

Grey’s Anatomy 17 su La7 l’8 novembre, col terzo e quarto episodio di questa stagione incentrata tutta sulla pandemia da Covid-19, ha come guest star TR Knight nei panni di George O’Malley, lo specializzando morto da eroe al termine della quinta stagione, per salvare una ragazza da un incidente in strada. Meredith rivede l’amico scomparso nel suo limbo onirico, sulla spiaggia che l’ha già vista tentare di raggiungere Derek (Patrick Dempsey è apparso come guest star negli episodi 2 e 3) idealmente nell’aldilà, quando è finita in terapia intensiva perché colpita dal Coronavirus.

Grey’s Anatomy 17 su La7 l’8 novembre mostra l’incontro tra Meredith e George con un livello di conversazione e scambio tra i personaggi molto più intenso di quanto non sia avvenuto con Derek (qui la nostra recensione). Inoltre, mentre l’ospedale fatica a trovare risorse e medici per fronteggiare la pandemia, anche Bailey deve affrontare un caso di Covid in famiglia, che riguarda sua madre e la struttura per anziani in cui è residente: il quinto episodio diventa così un tributo straziante e doveroso alle vittime di Covid, con un elenco di nomi e cognomi che scorre inesorabile sullo schermo come un pugno nello stomaco (qui la nostra recensione).

Ecco le trame di Grey’s Anatomy 17 su La7 l’8 novembre con gli episodi 3 e 4, intitolati rispettivamente Non Camminerai Mai In Solitudine e Combatti il Potere.

Owen affronta una diagnosi medica più sfidante più di quanto immaginasse. Nel frattempo, Koracick inizia a dare di matto e Maggie dà un’occhiata nemmeno tanto velata al passato di Winston.

Bailey va nel panico quando sente che c’è stata un’ondata di casi di COVID-19, poiché ha dei cari in una residenza assistita. Nel frattempo, Jackson e Richard si alleano contro Catherine per insegnarle una lezione, e Teddy continua a cercare di riparare le sue relazioni logorate. Dopo un intenso intervento chirurgico, Jo è incerta sul suo futuro.

La programmazione di Grey’s Anatomy 17 su La7 prosegue ogni lunedì in prima serata dalle 21.20, con gli episodi resi disponibili integralmente sul sito della rete immediatamente dopo la messa in onda.