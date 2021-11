Tantissime offerte sugli album internazionali per il Black Friday 2021 di Amazon. Ciò che troviamo in catalogo è una vera e propria ondata rock, con i più grandi nomi della storia della musica del Novecento che ritornano con i loro album classici a prezzi esclusivi, un’occasione unica per aggiungere pietre miliari alla propria collezione.

Iron Maiden – Nights Of The Dead (2020)

Gli Iron Maiden prima di Senjutsu: era il 2019 quando la band di Bruce Dickinson ha registrato una triade di concerti al Palacio de Los Deportes di Città del Messico che nel 2020 sono stati pubblicati nel volume Nights Of The Dead, Legacy Of The Beast per chiudere l’anno in bellezza e prima di sorprendere i fan con il nuovo disco di inediti.

The Police – Outlandos D’Amour (1978)

Outlandos D’Amour (1978) è l’album di debutto dei Police, che grazie a singoli come Roxanne, Can’t Stand Losing You e So Lonely si consacrarono a fenomeno internazionale grazie alla formula ibrida tra punk e reggae e alla voce straordinaria di Sting.

The Rolling Stones – Out Of Our Heads (1965)

In Out Of Our Heads dei Rolling Stones c’è quella pietra preziosa di (I Can’t Get No) Satisfaction, la canzone più famosa della band di Mick Jagger che ancora oggi fa scuola tra le band contemporanee, con quel riff trascinante di Keith Richards.

Deep Purple – Whoosh! (2020)

Whoosh! è il 21° album dei Deep Purple, il terzo prodotto da Bob Ezrin che include la traccia And The Address, uno strumentale presente in Shades Of Deep Purple (1968), il primo album della band britannica.

Private Investigations: The Best of Dire Straits & Mark Knopfler (2005)

Da Sultans Of Swing a Money For Nothing, il disco include anche alcune tracce della carriera solista di Mark Knopfler come il grande classico What It Is, un must-have tra gli album internazionali per il Black Friday 2021.