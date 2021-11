Ghali litiga con Salvini, e Dio solo sa quanto sia frustrante non capire cosa si dicono. Il video pubblicato da Welcome To Favelas è già virale e mostra i due litiganti – uno più acceso e l’altro comodamente seduto – sulle tribune dello stadio mentre volano parole con l’intervento dello staff che tenta di mettere pace.

Tra il rapper Ghali e il segretario della Lega Matteo Salvini non è mai corso buon sangue. Lo ricorderà anche Stormzy, che nel suo brano Vossi Bop ha accolto le barre del rapper di origine tunisina che in un verso recita: “Alla partita del Milan ero in tribuna con gente, c’era un politico fascista che annusava l’ambiente”. Profetico se vogliamo, e ricordiamo inoltre che lo stesso Matteo Salvini aveva commentato in un tweet: “Mi insulta ma la sua musica non mi dispiace, è grave?”.

Eppure ieri sera allo Stadio Meazza, alle 20:45, c’erano entrambi. Divisi sulla politica, uniti nella passione per il Milan. Per l’occasione erano a breve distanza. Nel video che sta circolando in queste ore sui social si vede Ghali in piedi che guarda verso Salvini e gli urla contro qualcosa, indicandolo e gesticolando. Il leader della Lega lo nota e agita i pugni verso l’alto come in segno di vittoria. Il filmato dura appena 15 secondi, e la voce di Ghali è impercettibile per via del frastuono che è tipico di uno stadio.

Il video

Per il momento i due interessati non hanno commentato la vicenda. Ghali ha postato i filmati del suo arrivo a San Siro, mentre Salvini sta twittando notizie di natura politica. Tra i fan del rapper c’è chi chiede con insistenza cosa abbia detto all’ex Ministro dell’Interno, ma per il momento Ghali tace.

Non è noto, inoltre, cosa abbia fatto infuriare Ghali durante la partita né se tra i due ci sia stato uno scambio di parole precedente al filmato.