Giovanni Di Lorenzo, che gran bel giocatore! Il terzino destro del Napoli e della Nazionale italiana è cresciuto davvero tanto e la sua presenza in campo sta diventando sempre più indispensabile. Nel match di ieri sera, domenica 7 novembre, al Maradona contro il Verona, gli azzurri dopo essere andati in svantaggio di un gol sono riusciti a pareggiarla proprio grazie ad una prodezza dell’ex Empoli. Si tratta di un calciatore inamovibile per la squadra allenata da mister Luciano Spalletti, come ribadito nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma su Radio Marte, da Mario Giuffredi, agente del terzino del club partenopeo.

Durante l’intervista radiofonica il procuratore di Di Lorenzo ha elogiato il suo assistito sostenendo che sta avendo un rendimento elevatissimo. Secondo lui più gioca e meno si stanca. Il terzino possiede un fattore un po’ anormale, in quanto di solito quando si gioca un certo numero di partite ogni tanto giunge un po’ di fatica. Il difensore, invece, va al contrario perché più gioca e meno accusa stanchezza. Certamente per un calciatore giocare è sempre una cosa piacevole. Chi fa questo lavoro viene reso felice solamente dal fatto di giocare le partite.

L’agente Giuffredi ha poi affermato che il numero 22, anche quando il Napoli era allenato da Ancelotti e Gattuso, non veniva mai sostituito, ha sempre giocato anche quando c’era Hysaj come ricambio (che il più delle volte veniva spostato sulla fascia sinistra). Queste sono scelte che gli allenatori fanno per continuare sulla scia positiva che i calciatori dimostrano in campo con le loro ottime prestazioni. Non c’è alcun motivo di togliere un giocatore che sta facendo benissimo, anzi di solito si lascia rifiatare coloro che si trovano in difficoltà. Si è poi aperto l’argomento mercato e, secondo l’agente di Di Lorenzo, ad oggi sarebbero 5 o 6 le squadre interessate al lui, ma si sa che adesso è inamovibile.