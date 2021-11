Servono necessariamente dei chiarimenti a proposito della disponibilità PS5 in Europa, in seguito al lancio del programma PlayStation Direct nel nostro continente. Dopo le informazioni portate alla vostra attenzione la scorsa settimana, soprattutto in ottica Black Friday 2021, ci sono effettivamente dei concetti che appaiono poco chiari al pubblico. Vediamo come stanno evolvendo le cose, sperando che la situazione si possa sbloccare nel più breve tempo possibile anche qui in Italia.

La situazione sulla disponibilità PS5 in Europa dopo il lancio di PlayStation Direct

Inutile dire che lo sbarco di questa novità concepita da Sony abbia ridato entusiasmo anche al pubblico italiano. Tuttavia, servono assolutamente chiarimenti per essere costantemente sul pezzo. Se vi state ponendo domande sulla situazione riguardante la disponibilità PS5 in Europa dopo il lancio di PlayStation Direct, effettivamente vi occorrono delle risposte. Già, perché allo stato attuale è meglio non farsi troppe illusioni sulla console, anche nel caso in cui il suddetto programma dovesse arrivare in Italia, dopo l’esordio ufficiale in Germania quest’oggi.

Come testimoniato dal caso americano, infatti, non necessariamente questa piattaforma consentirà di imbattersi in una maggiore disponibilità PS5 in Italia e nel resto d’Europa. Da un lato, avremo maggiori occasioni di acquisto per i vari accessori sfornati da Sony in questi mesi. Allo stesso tempo, potrebbe esserci qualche offerta apprezzabile, visto che compreremo direttamente dal fornitore. Insomma, diverse buone ragioni per seguire con attenzione l’evoluzione della vicenda.

Staremo a vedere come andranno le cose e se potremo andare incontro a sorprese in termini di disponibilità PS%, ma considerando le voci che hanno preso piede sui social, il chiarimento era dovuto. Quali sono le vostre aspettative in merito? Fateci sapere con un commento qui di seguito, in modo da allinearci su un tema diventato all’improvviso molto caldo in Italia.