In questo lunedì 8 novembre, si raccolgono notizie sulla più che probabile data di uscita del Samsung Galaxy S22 ma anche sul processore a bordo di tutta la serie top di gamma. L’anticipazione è ufficiosa ma riportata in prima battuta da un tipster, ex dipendente Samsung, noto al pubblico di YouTube come Super Roader. Impossibile non dare peso a quanto riferito, anche perché più che in linea con quanto trapelato fino a questo momento.

La probabile data di uscita

Da più settimane si parla di più che probabile data di uscita del Samsung Galaxy S22 nel mese di febbraio e non più in gennaio, come ipotizzato in un primo momento. L’anticipazione di Super Roader va proprio in questa direzione e secondo il tipster la presentazione di tutta la serie ammiraglia avverrà martedì 8 febbraio.

L’aspetto altrettanto interessante è che, sempre secondo l’informatore, i pre-ordini dei dispositivi partiranno immediatamente dopo il keynote di lancio. Per la relativa commercializzazione pure non dovrebbe passare molto tempo e di certo per la seconda metà del mese di febbraio dovrebbe essere possibile proprio acquistare ognuno dei modelli nuovi di zecca.

La rivoluzione del processore

Avremo la certezza della data di uscita del Samsung Galaxy S22 solo fra qualche settimana probabilmente. Nel frattempo va pure commentata l’ultima notizia fornita sempre da Super Roader. Secondo il leaker ogni modello di ammiraglia avrà a bordo un processore Qualcomm Snapdragon. Il produttore sarebbe stato costretto a rinunciare al chip Exynos 2200 sui top di gamma a causa della carenza di componenti necessarie per la catena di produzione.

Finora Samsung ha sempre scelto di distribuire le sue ammiraglie in due varianti, una con soluzione Exynos, e l’altra con opzione Snapdragon in base a mercati prescelti. Questa volta si andrebbe in un’unica direzione: questa teoria non è tuttavia condivisa da un altro ben noto tipster del calibro di Ice Universe che asserisce di avere certezza dell’impiego del chip Qualcomm ancora in selezionati paesi. Staremo a vedere chi avrà torto e chi ragione.