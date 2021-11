Adesso Wiko Y52 è ufficiale: parliamo di un device essenziale, basato su Android 11 Go Edition e che si rivolge ad un pubblico dalle pretese contenute. Il telefono è spinto da processore Quad-core Unisoc SC9832E 1.4GHz ed include uno schermo TN da 5 pollici con risoluzione FWVGA+ (480 x 854 pixel a 196ppi), con 1GB di RAM e 16GB di memoria interna (espandibile). Wiko Y52 presenta anche una fotocamera posteriore da 5MP, ed una frontale VGA.

Non mancano a bordo le connettività Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n, USB e aGPS, oltre che al jack per le cuffie da 3.5mm. Sono inclusi il sensore di prossimità e l’accelerometro, ed una batteria rimovibile da 2020mAh. Le dimensioni generali ammontano a 143,2 x 73,5 x 10,2mm, distribuite in un peso di 153 gr. (come potete vedere è pure bello compatto, non darà particolari ingombri volendolo tenere in tasca). Il sistema operativo di riferimento è Android 11 Go. Wiko Y52 potrà essere acquistato prossimamente al prezzo di 79,99 euro nelle colorazioni Deep Blue e Grey.

Un dispositivo che non eccede, offrendo comunque l’essenziale e che potrebbe risultare interessante per una certa utenza. Il mercato non è fatto di soli top e medio-gamma, occorre poter spaziare e guardare anche altrove, come nel caso del Wiki Y52, un telefono che sa il fatto suo, e che magari potreste voler regalare a qualche vostro familiare per il prossimo Natale (un genitore di una certà età che prova ad emanciparsi rispetto ad un telefono cellulare obsoleto che ha ormai da anni, oppure uno zio che vi sta molto a cuore e che finora non ha avvertito l’esigenza di un mezzo tecnologico un po’ più all’avanguardia di quello di cui adesso dispone). Se avete domande da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.