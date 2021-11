Sul set di Grey’s Anatomy c’è di che festeggiare. Ancora una volta si tratta di una nascita, avvenuta lo scorso ottobre ed annunciata solo ora sui social.

Stavolta è una new entry di Grey’s Anatomy, Scott Speedman, a diventare papà: l’interprete del dottor Nick Marsh, nonché attore di You 3, ha annunciato la nascita della sua prima figlia a 46 anni. La fidanzata Lindsay Rae Hofmann ha messo al mondo la loro primogenita, Pfeiffer Lucia, durante un parto casalingo avvenuto la scorsa settimana, martedì 26 ottobre.

L’attore di Grey’s Anatomy ha annunciato qualche giorno prima di rivelare su Instagram la notizia, con una foto che lo ritrae insieme alla piccola addormentata: “Pfeiffer Lucia Speedman. Nata a casa il 26/10/21. In ammirazione della mia ragazza @lindsayraehofmann“, ha scritto il neopapà nella didascalia. Anche Hofmann, 30 anni, ha condiviso alcune foto della neonata, annunciando che “è nata a casa il 26 ottobre alle 8:33“.

E per Grey’s Anatomy non si tratta del solo fiocco da appendere sul set: molto presto ci sarà anche quello di Kelly McCreary, che ha annunciato la scorsa estate di essere in attesa del suo primo figlio dopo il matrimonio con Pete Chatmon. Presumibilmente proprio perché incinta, non potendo includere la gravidanza nella trama della serie, il suo personaggio è stato allontanato con un escamotage da Seattle: nei primi episodi della stagione 18 attualmente disponibili su Disney+, infatti, Maggie Pierce non appare affatto in ospedale, perché trattenuta fuori città da suo padre che deve subire un’operazione.

Il set di Grey’s Anatomy negli anni ha visto nascere numerosi figli di attrici e attori del cast: prima di Speedman, gli ultimi bebè in ordine di tempo erano stati i figli di Caterina Scorsone e Camilla Luddington, interpreti rispettivamente delle dottoresse Amelia Shepherd e Jo Wilson. In entrambi i casi i loro pancioni sono stati semplicemente coperti (o ignorati) lasciando che le due attrici recitassero anche nonostante l’evidente cambiamento fisico.