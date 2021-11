Il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G è un dispositivo ancora molto apprezzato, nonostante l’arrivo, ormai imminente, dei Samsung Galaxy S22, previsti per febbraio 2022. Il colosso di Seul sta per lanciare una nuova promozione relativa al Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, che consentirà di ricevere in omaggio la Silicone Cover con SPen. Come riportato da ‘mondomobileweb.it‘, l’iniziativa ‘S21 Ultra S Pen Edition’ sarà valida da domani, lunedì 8 novembre, per tutti i clienti fisici maggiorenni residenti in UE. Si tratta, nel dettaglio, di acquistare un Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (codice modello SM-G998B) tra l’8 novembre ed il 31 dicembre 2021 presso un rivenditore aderente, per poi ricevere in regalo la Silicone Cover con SPen (codice prodotto EF-PG99PTBEGWW), dal valore commerciale di 75,90 euro.

Sarà possibile ottenere l’omaggio previo completamento di una procedura di registrazione del prodotto su Samsung Members (come sempre in questi casi) entro il 24 gennaio 2022, in cui inserire la prova d’acquisto ed il codice IMEI del device). Una volta terminata la procedura di registrazione verrà inoltrata un’email di conferma con successiva email di validazione in caso di esito positivo dei vari controlli. Il premio verrà consegnato all’indirizzo indicato in fase di registrazione entro 180 giorni dal giorno in cui avrete ricevuto l’email di validazione.

Sono considerati rivenditori aderenti alla promozione tutti i negozi sparsi sul territorio nazionale (non ne fanno parte, quindi, quelli della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano) che esibiranno il relativo cartellone pubblicitario, come anche gli store online elencati nel regolamento dell’iniziativa (di cui probabilmente faranno parte anche gli operatori telefonici, come TIM, Vodafone e WindTre). Faranno parte degli store online compatibili con la promozione (salvo smentite) anche il Samsung Shop Online, Unieuro, MediaWorld, Euronics, Expert, Trony, Amazon (tranne rivenditori di terze parti), Esselunga, Il Gigante, Auchan, Carrefour, Conad e Coop. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.