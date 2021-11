Una programmazione speciale per NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7. Le due serie crime, protagoniste di domenica 7 novembre, andranno in onda stasera rispettivamente con un nuovo episodio; poi tornano anche di lunedì.

Prima di scoprire i dettagli sulla programmazione, andiamo alle anticipazioni del 7 novembre.

Si parte con l’episodio 12×12 di NCIS Los Angeles dal titolo Invisibile agli occhi, di cui vi riportiamo la sinossi:

Dopo aver ricevuto un messaggio criptico da Hetty, Callen rintraccia la persona che lo pedina, portandolo in un luogo remoto pieno di russi e faccia a faccia con Anna.

Nel cast di NCIS Los Angeles 12, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

A seguire, l’episodio 7×10 di NCIS New Orleans intitolato Nel centro del mirino. Ecco la sinossi:

Quando un sottufficiale viene abbattuto da un cecchino, Pride e la squadra danno la caccia all’assassino, solo per scoprire che potrebbe non agire da solo. Inoltre, Rita dice a Pride che le è stato offerto un lavoro interessante – a Kansas City.

Nel cast di NCIS New Orleans 7 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade.

NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 andranno eccezionalmente in onda lunedì 8 novembre con due episodi extra (uno ciascuno). Ecco gli episodi che vedremo: nel 12×03 di NCIS Los Angeles, dal titolo Lo scambio, dopo aver ricevuto un pacco contenente un telefono ed un dito mozzato, la squadra capisce che Katya non scherza ed anche Arkady viene messo sotto protezione. Nel 7×11 di NCIS New Orleans, intitolato Sotto protezione: Abel Brooks, membro di un’organizzazione di suprematisti bianchi in cui Sebastian si era infiltrato, evade di prigione con l’aiuto di due complici e con l’intenzione di volersi vendicare del tradimento di Sebastia

Poi torneranno domenica 14 novembre. L’appuntamento con NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 è per stasera su Rai2 dalle 21:05.