Nella giornata di ieri, sabato 6 novembre, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, insieme al difensore Kalidou Koulibaly, sono stati ospiti dell’evento ‘Race for the Cure’, che si è tenuto in Piazza del Plebiscito. Il patron azzurro ha parlato delle ottime prestazioni e risultati positivi che sta conseguendo il suo club fino ad oggi e del rinnovo contrattuale di capitan Lorenzo Insigne. Ed è proprio su quest’ultimo argomento delicato che si è voluto soffermare il ‘Corriere dello Sport’ nell’edizione di oggi, domenica 7 novembre.

Il quotidiano sportivo, infatti, ha fatto il punto della situazione sulla trattativa per il prolungamento contrattuale del numero 24, sostenendo che l’accordo tra le parti è ancora possibile, però solo se Insigne (30 candeline spente lo scorso 4 giugno) accetterà le condizioni presentate dal club. Si parla di un rinnovo di contratto fino al 2026 con un ingaggio che con la parte variabile va a sfiorare i 5 milioni di euro e quindi a pareggiare quello che percepisce attualmente (non sarebbero previsti bonus alla firma e niente diritti d’immagine). Per adesso ancora tutto tace, anche se il mese di gennaio 2022 (da quel momento il ‘Magnifico’ potrà accordarsi con un altro club a parametro zero).

Il futuro di capitan Lorenzo, dunque, resta ancora in bilico, ma intanto il Napoli sta già valutando il piano B qualora il campione d’Europa dovesse lasciare la sua amata Partenope. L’eventuale sostituto porta il nome e cognome di Jeremie Boga, ad oggi in forza al Sassuolo ma da un po’ nei piani del club di ADL. Insomma, la questione è alquanto delicata e la trattativa oltre ad essere lunga (ma ancora per poco) si prospetta sempre più difficile. Intanto, ricordiamo che questa sera il Napoli affronterà il Verona allo stadio Maradona alle ore 18.00 (il match è valido per la 12esima giornata di Serie A).