La prima stagione di Cuori al giro di boa. La fiction con Matteo Martari e Pilar Fogliati torna in onda alla domenica sera continuando a macinare ascolti e successi seppur in numero minore rispetto alle colleghe in onda in questo momento o nelle prime settimane di questa nuova stagione televisiva. Come andranno le cose questa sera e la prossima settimana?

Cuori ha un totale di sedici episodi divisi in otto serate e proprio la prossima settimana, ad andare in onda, sarà la quinta e questo significa che presto ci troveremo davanti ad un bel finale di stagione. Il rapporto tra Alberto e Delia si fa sempre più chiaro anche riguardo al loro passato e a quello che poi si è trasformato in un addio e le cose si complicheranno negli episodi in onda il 14 novembre prossimo quando Delia scomparirà e tutti temeranno il peggio, ma perché?

Le anticipazioni di Cuori della prossima settimana rivelano che nel primo episodio dal titolo Suzanne, Alberto si troverà in un locale con Karen e i due dovranno presto occuparsi di un noto playboy che accuserà un malore. In corsia si creerà lo scompiglio perché in molti vorrebbero incontrarlo e avere un autografo mentre lui, Gianni Sciortino, non potrà far altro che carpire il legame tra Delia e Alberto.

Nel secondo episodio, dal titolo Corto Circuito, sarà invece Delia a sparire nel nulla proprio nel momento in cui in corsia servirebbe il suo aiuto. Cosa succederà a quel punto e chi riuscirà a trovarla? A complicare le cose potrebbe essere proprio il sentimento che prova per Alberto e che negli episodi in onda oggi, 7 novembre, potrebbero portare al tanto atteso bacio.

Ecco il promo degli episodi di questa sera di Cuori dal titolo La verità e Dio non gioca a dadi: