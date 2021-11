Jurassic World Nuove Avventure 4 si mostra in una nuova immagine che anticipa il quarto capitolo. La serie animata di Netflix segue in parallelo le vicende narrate nei film della trilogia di Jurassic World e racconta l’altro lato dell’isola.

I protagonisti sono un gruppo di ragazzi, sopravvissuti al disastro causato dalla fuga dei dinosauri dai propri paddock. Dopo l’ottimo responso da parte del pubblico, la serie animata è diventata uno dei gioielli di punta dello streamer.

Il produttore esecutivo Scott Kreamer ha detto che lui e il suo team hanno cercato di concludere la terza stagione in un modo che il finale fungesse da ultimo episodio della serie, ma lasciando anche la porta aperta a un’eventuale nuova avventura. E lo stratagemma ha funzionato.

“Se questo è l’ultimo episodio, vogliamo che sembri una conclusione adeguata”, aveva spiegato Kreamer. “Ma il fatto che i ragazzi siano fuori dall’isola su una barca e non siano soli, lascia il finale in qualche modo aperto. Ci sono così tante [domande]. Torneranno a casa? Vanno a Isla Sorna o su un’altra isola? Ce la faranno? Non lo so. Dovremo vedere. Ma quando produci ventisei episodi in cui i protagonisti scappano dai dinosauri, ad un certo punto sai che devi lasciare l’isola e vedere cosa succede dopo.”

In Jurassic World Nuove Avventure 4, Darius, Brooklynn e gli altri giovani personaggi approderanno su una nuova isola, come anticipato dal teaser trailer circolato online. E non solo: la breve clip ha svelato anche la data d’uscita della quarta stagione, disponibile su Netflix dal 3 dicembre con 8 nuovi episodi.

Le novità non finiscono qui. Grazie all’account Jurassic Outpost, sappiamo che in questo nuovo arco narrativo i ragazzi avranno a che fare con il ritorno di un big villain del franchise giurassico. Nell’immagine qui sotto, Darius, Kenji e gli altri sono in fuga dal temibile Spinosaurus, antagonista principale di Jurassic Park III.