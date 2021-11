I Gemelli Guidonia imitano i Beatles a Tale E Quale Show 2021, e non è cosa da poco. Il singolo scelto, Help!, richiede una grande capacità di coordinazione vocale dal momento che i Fab Four hanno sempre dato una grande importanza alle performance corali. Per questo, all’inizio della loro carriera, venivano spesso accostati surf rock dei Beach Boys per quel rock’n’roll deciso e spinto e il grande traffico beat che si respirava nelle loro canzoni.

I Gemelli Guidonia imitano i Beatles

Nell’ultima puntata di Tale E Quale Show i Gemelli Guidonia imitano i Beatles, e non a caso ne escono vincitori. Un grosso lavoro è stato fatto, oltre a quello della preparazione musicale, anche nel trucco: sul palco i tre concorrenti hanno vestito i panni di George Harrison, Paul McCartney e John Lennon, addirittura con un solo microfono per Paul e George come succedeva nei primi anni ’60.

Notevole è stata la performance musicale: i Gemelli Guidonia hanno replicato in maniera eccellente tutti i cori di Help! con un’ottima pronuncia e un’ottima sincronizzazione. Help! del resto è una delle canzoni più amate dal pubblico dei Fab Four, sia per il ritmo sostenuto da parte di Ringo Starr che per il forte taglio rock’n’roll dell’arrangiamento.

La vittoria

Con la loro imitazione dei Beatles, i Gemelli Guidonia conquistano il primo posto in classifica e vengono proclamati vincitori di Tale E Quale Show 2021. Per questo ricevono la targa e 30mila euro da destinare ad associazioni di beneficenza. Il trio sceglie l’AIRC, fondazione per la ricerca contro il cancro.

I Gemelli Guidonia si erano già fatti apprezzare con le imitazioni dei Bee Gees, del trio Achille Lauro – Orietta Berti – Fedez e Il Volo. Un grande plauso è arrivato anche dai social, dove gli utenti hanno ringraziato il trio per l’esperienza a Tale E Quale Show e per aver reso omaggio ai Beatles con un’interpretazione eccellente.