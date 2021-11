Il Samsung Galaxy S22 Ultra si mostra dal vivo, in foto trapelate nelle ultime ore grazie a tipster del calibro di Ice Universe. L’aspetto del futuro top di gamma sarebbe esattamente quello ipotizzato nelle ultime settimane, con una fotocamera sul retro del tutto ridisegnata ma un design che strizza l’occhio al passato, in particolare alla serie Note.

Per quanto non ci sia la certezza assoluta che quanto visibile in apertura e chiusura articolo corrisponda realmente proprio al Samsung Galaxy S22, è pur vero che la proposta odierna è estremamente verosimile. In generale, è possibile dire che il design del futuro smartphone di punta sarebbe ben simile a quello del Galaxy Note 20, in parte anche del più datato Note 10, con display edge ai lati, dunque arrotondato. La presenza della S Pen sul lato sinistro del telefono aumenterebbe la sensazione di avere tra le mani un esemplare della serie phablet oramai abbandonata.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra avrebbe dunque un pannello posteriore con finitura opaca e sei alloggiamenti circolari per i sensori della fotocamera. La configurazione dovrebbe prevedere un’unità principale da 108 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e due teleobiettivi da 10 MP, uno con capacità di zoom 3x e l’altro 10x. Passando alla fotocamera selfie, questa sarebbe contenuta in un ritaglio del display Infinity-O e non sarebbe presente sotto il display, come invece auspicato.

L’anteprima odierna è assolutamente interessante: potremmo davvero trovarci al cospetto del prototipo finale dell’ammiraglia ormai pronto. Al lancio della serie, tuttavia, non manca poi così molti: la relativa presentazione dovrebbe in effetti concretizzarsi al più tardi nel mese di febbraio 2022.