Biagio Izzo imita Cristiano Malgioglio, e a Tale E Quale Show 2021 si crea il divertente corto circuito. Nell’ultima puntata del format condotto da Carlo Conti, il comico ha vestito i panni del giudice più severo di questa edizione.

Nell’intera stagione di Tale E Quale Show 2021 Cristiano Malgioglio si è sempre distinto come il giudice più severo e perentorio della giuria, spesso sbeffeggiato da Giorgio Panariello che in ogni puntata ha sintetizzato il suo modo di commentare con queste parole: “Sei bravo, ti muovi bene, ma hai fatto schifo”. Spesso, inoltre, Malgioglio si è beccato le critiche più dure sui social e i fischi del pubblico presente.

Ricordiamo, inoltre, che spesso sono volati fulmini e saette tra Cristiano e Alba Parietti con frecciatine che hanno riempito i titoli dei quotidiani dopo ogni puntata. Biagio Izzo, nel gran finale dello show, ha indossato i panni di Malgioglio e ha cantato Mi Sono Innamorato Di Tuo Marito del 2017, una sorta di mash-up tra O Maiore Golpe Do Mundo di Deny e Dino e Mi Sono Innamorata Di Tuo Marito di Catherine Spaak.

Il parere dei giudici

Dal tavolo dei giudici è arrivato un boato di risate. Giorgio Panariello si è divertito a prendere in giro sia l’originale che la copia: “Sei riuscito a stonare meno di Malgioglio”, e Loretta Goggi aggiunge: “Ti devo le più sane risate di questa edizione”. Il commento più atteso, ovviamente, è stato quello del diretto interessato.

Cristiano Malgioglio non ha perso la sua severità: “Ho impiegato più di quarant’anni per farmi un nome e cognome e tu in un minuto e quindici secondi, mi hai distrutto“. Ma non è tutto. Malgioglio aggiunge:

A quel punto il doppio senso è stato servito su un piatto d’argento. Biagio Izzo, infatti, ha risposto: “Ho fatto l’uccello duro”.