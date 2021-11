Samsung ha aggiornato un sacco di smartphone di fascia alta e di fascia media all’ultima patch di sicurezza di novembre: adesso l’azienda ha avviato il rilascio di un nuovo upgrade per il Samsung Galaxy Note 9. Come riportato da ‘SamMobile‘, il pacchetto è attualmente disponibile solo in Corea del Sud. L’aggiornamento di sicurezza di novembre 2021 per il Samsung Galaxy Note 9 porta il firmware alla versione N960NKSU3FUJ2, con correzioni per dozzine di vulnerabilità relativa a privacy e sicurezza, descritte nei particolari nella documentazione da poco fornita dal colosso di Seul stesso.

L’aggiornamento potrebbe includere alcune correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Se avete un Samsung Galaxy Note 9 importato dalla Corea, o siete residenti lì, potete procedere all’aggiornamento N960NKSU3FUJ2 con patch di sicurezza di novembre 2021 attraverso il percorso ‘Impostazioni > Info sul dispositivo > Aggiornamento software > Scarica e installa‘, sempre dopo aver prima controllato che la percentuale di carica residua sia inferiore al 50% per evitare che il telefono si spenga durante il procedimento, riportando danni anche abbastanza importanti. Un’altra cosa da fare prima dell’installazione è effettuare un backup dei propri dati, da mettere al sicuro nel caso in cui si renda necessario eseguire un hard-reset imprevisto per il sopraggiungere di una qualche difficoltà nel corso del processo (altrimenti vedreste i vostri dati irrimediabilmente persi, anche se non è detto debba per forza succedere, ci teniamo a precisarlo).

L’upgrade con la patch di sicurezza di novembre 2021 arriverà a bordo del Samsung Galaxy Note 9 nel nostro Paese tra non molto tempo, bisogna solo avere un altro po’ di pazienza (dovrebbero volerci giorni, presumibilmente pochi, quindi non c’è da stare in ansia). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.