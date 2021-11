Scelte difficili e Il giorno dell’anatra alla Pechinese, questi sono i titoli degli episodi di The Resident 3 in onda oggi, 5 novembre, nel prime time di Rai2 in tandem con The Good Doctor 4. Le due serie continuano a mietere successi e andranno in onda questo mese e parte del prossimo per la gioia dei loro fan che avranno modo di vivere al massimo questa corsa verso due finali al cardiopalma.

Ad aprire la serata ci penserà l’episodio numero 7 in cui in seguito allo schianto con la sua macchina, Jessica viene ricoverata d’urgenza al Chastain dove saranno i suoi amici a prendersi cura di lei non senza intoppi e contrasti. L’irruenza di Cain rischierà di complicare le cose e sarà Conrad ad avere la giusta intuizione per salvare l’amica e questo risolverà tutto, o quasi.

Cain e Conrad continueranno a discutere mentre Bell porta ai piani alti la problematica infermiere il nuovo vicepresidente della Red Rock, Logan Kim (Rob Yang), ha ottenuto la nomina proprio grazie al nuovo arrivato in corsia. Nel secondo episodio, è il Giorno del Ringraziamento ad andare di scena e Devon non crede che si tratta anche che è proprio questa la giornata più pericolosa dell’anno.

Lui e Irving faranno una scommessa su questa ‘leggenda’, come andrà a finire? Il pronto soccorso straripa di pazienti, più o meno gravi, vittime di incidenti da “Ringraziamento” e tra loro c’è anche un paziente vip, di chi si tratta?

The Resident 3 tornerà la prossima settimana con due nuovi episodi e, in particolare, Assetato di sangue e Una verità scomoda in cui un ex paziente di Conrad decide di intentare una causa per negligenza contro di lui, mettendolo nei guai. Devon intanto coinvolge tutta l’equipe nel caso di un paziente VIP. La prossima settimana, venerdì 12 novembre, ci sarà l’occasione di seguire da vicino l’ultimo giorno di internato di Devon e a quel punto lui e Conrad dovranno affrontare un dilemma etico con un paziente che ha tentato il suicidio.