One Right Now di Post Malone e The Weeknd è un brano synth-pop nel tipico stile di Abel Tesfaye: una formula perfetta tra pop contemporaneo, r’n’b, e suggestioni anni ’80. L’atmosfera è rilassata e pacifica, e questa effusione tra melodia e beat rende l’ascolto armonico e piacevole, adatto per la notte.

Quella tra i due colossi della scena contemporanea è una delle collaborazioni più attese e interessanti del 2021. Post Malone, già partner in crime di Ozzy Osbourne in passato, accoglie The Weeknd in questa prima anticipazione del nuovo album in prossima uscita. Il brano è prodotto da Louis Bell, Brian Lee e Andrew Bolooki ed è la prima collaborazione ufficiale tra i due artisti.

Per Post Malone si tratta dell’ennesima collaborazione eccellente dopo Take What You Want con il Principe delle Tenebre, e ricordiamo che il rapper durante il grande lockdown del 2020 ha reso omaggio ai Nirvana con una serie di cover in diretta con Travis Barker dei Blink 182 con Nick Mack alla chitarra e Brian Lee al basso.

L’ultimo disco di Post Malone è Hollywood’s Bleeding (2019), mentre l’ultima release di The Weeknd è il fortunatissimo After Hours (2020). Recentemente Tesfaye ha lanciato il singolo Take My Breath e ha collaborato con gli Swedish House Mafia nel singolo Moth To A Flame.

One Right Now di Post Malone e The Weeknd è un brano che conferma il grande talento dei due artisti, senza tracciare troppo i confini tra le due realtà: c’è il flow melodico di Post Malone, c’è l’intuizione di Tesfaye, e soprattutto troviamo un tappeto musicale dalle notevoli sfumature. Non manca il beat della scena di oggi, ma quando si parla di The Weeknd c’è sempre un ricorso a sintetizzatori – ecco perché si parla di synth pop – che conferiscono al brano il suo colore definitivo.

(Chorus)

You say you love me but I don’t care

That I broke my hand on the same wall that you told me that he fucked you on

You think it’s so easy

Fu–in’ with my feelings

I got one comin’ over and one right now

One right now

I got one comin’ over and one right now

One right now

(Verse 1)

Said you wanna have my babies

I fu–ed you so good, you should pay me

Don’t call me baby

When you did me so wrong

But I got over what you did already

Body for a body I’m so petty

How many of your friends fit in my Rolls

Bought you a new face

You should call me Dad baby

Hermes

But you dropped the bag baby

Truth is

Maybe one’s just not enough

(Chorus)

You say you love me but I don’t care

That I broke my hand on the same wall that you told me that he fu–ed you on

You think it’s so easy

Fu–in’ with my feelings

I got one comin’ over and one right now

One right now

I got one comin’ over and one right now

One right now

(Verse 2)

You’re a stain on my legacy

We can’t be friends, can’t be family

You probably f–k all my enemies

I can’t let you be next to me oh

You belong to the world now

So just leave me alone now

We’re not in touch no more

(Chorus)

You say you love me but I don’t care

That I broke my hand on the same wall that you told me that he fu–ed you on

You think it’s so easy

Fuckin’ with my feelings

I got one comin’ over and one right now

One right now

I got one comin’ over and one right now

One right now

I got one comin’ over and one right now

One right now