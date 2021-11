Il mese di novembre sarà molto caldo sul fronte Unieuro, in riferimento alle offerte che ci accompagneranno in queste settimane fino all’arrivo del Black Friday 2021. In settimana, sul nostro magazine, abbiamo già trattato le promozioni previste all’interno del primo volantino dello store proiettato proprio verso questa campagna. Chiaramente, il grosso arriverà a fine mese, ma nel frattempo il negozio virtuale pare voglia bruciare le tappe, soprattutto con il sottocosto di prodotti specifici.

Il Black Friday 2021 Unieuro è già partito anche online

Per farvela breve, in queste ore è stata lanciata una pagina sul sito di Unieuro che raccoglie le prime offerte da sfruttare anche online. Dunque, non solo il volantino scattato ad inizio settimane, con apprezzabili occasioni negli store fisici. Tra le opportunità più interessanti che risultano disponibili al momento della pubblicazione del nostro articolo, c’è indubbiamente l’iPhone 13 da 256 gigabyte, che viene rilanciato in Italia al prezzo di 989 Euro. Questo comporta un risparmio pari al 6% rispetto ai 1059 Euro di listino.

Apple è la protagonista assoluta in questo momento con Unieuro, perché in attesa del vero e proprio Black Friday 2021 dobbiamo registrare la promozione che prevede il 16% di sconto su tutti i MacBook Pro dell’ultima serie. Questo, senza dimenticare il lancio della nuova offerta concepita per Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm in alluminio. Il prodotto, infatti, è disponibile a 299 Euro, cui possiamo aggiungere anche la variante da 44mm, che ora viene proposta a 329 Euro.

Insomma, ci sono buone ragioni per monitorare da vicino il nuovo step fatto da Unieuro, in vista del Black Friday 2021. In particolare, si assiste per la prima volta ad un calo di prezzo per iPhone 13 da 256 GB. Cosa ne pensate delle occasioni che sono venute a galla per il pubblico nel corso delle ultime ore?