Un certificato scaduto sta causando qualche problema su Windows 11 con alcune funzioni, che non si aprono, né caricano più dal 1 novembre, come riportato sulla pagina di supporto ufficiale. Microsoft aveva rilasciato una patch correttiva già prima del 31 ottobre, giorno in cui scattava la scadenza del certificato digitale, risolvendo la questione per qualche applicazione, ma non per tutte quelle impattate. Si trattava comunque di una patch che l’utente doveva scegliere di installare, e che soltanto adesso partirà in automatico. L’aggiornamento, contraddistinto dal codice KB5006746, è stato rilasciato in Preview per il canale stabile lo scorso 21 ottobre.

Il registro delle modifiche è davvero molto lungo, senza tralasciare il problema prestazionale di Windows 11 con i processori AMD (ne abbiamo discusso in questo articolo qualche tempo fa), di cui si è tanto parlato. Per quanto riguarda il certificato scaduto, la patch riporterà al corretto funzionamento la tastiera touch, il pannello emoji, la dettatura, l’interfaccia dell’IME e l’app Introduzione e suggerimenti. Ci sono ancora problemi per lo strumento di cattura, alcune sezioni delle Impostazioni e per il Menu Start (con S Mode abilitato). Microsoft dovrebbe rilasciare un’altra patch al più presto possibile, così da correggere le funzioni ancora problematiche.

Ricordate comunque che, per quanto concerne lo Strumento di cattura, è possibile effettuare uno screenshot del desktop schiacciando il tasto ‘STAMP‘ sulla tastiera fisica (lo screen finirà nella clipboard di sistema, e potrete incollarlo nel documento e nell’app di grafica, come Paint). Speriamo di avervi chiarito le idee e che la seconda patch correttiva venga presto rilasciata per Windows 11 (abbiate solo un altro po’ di pazienza e vedrete che tutto sarà risolto). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.