Perry Mason 2 inizia a prendere forma, a partire dalle novità del cast capitanato da Matthew Rhys: Katherine Waterston (Animali Fantastici, Alien: Covenant) si è unita alla serie come una nuovo volto regolare, come annunciato da Variety.

In Perry Mason 2, Waterston interpreterà Ginny Aimes, un’insegnante della scuola privata frequentata dal figlio del protagonista, Teddy. Insieme a questa notizia sono arrivate le prime indicazioni sul personaggio e sul suo rapporto con Perry, il quale “scopre di essere felice che suo figlio sia nelle mani di Ginny – e scopre che potrebbe aver bisogno di un po’ della sua solarità anche per sé“.

Perry Mason 2 potrebbe dunque introdurre un nuovo interesse amoroso per il protagonista. La trama della nuova stagione si svolge mesi dopo il processo Dodson su cui era incentrata la precedente. Stavolta Perry e Della stanno portando avanti cause civili al culmine della Grande Depressione, mentre il loro detective Paul Drake si mette in proprio: “Un caso facile da risolvere investe la città di Los Angeles e la ricerca della giustizia da parte di Perry rivela che non tutto è sempre come appare“.

Perry Mason 2 potrà contare su altri volti ricorrenti oltre quello di Waterston. Altri sei attori si sono uniti al cast della serie in costume di HBO in ruoli ricorrenti: Peter Mendoza (NCIS) e Fabrizio Guido (Mr. Iglesias) interpretano i fratelli Mateo e Rafael, accusati di omicidio; Onohoua Rodriguez (Veronica Mars) è Luisa; Jee Young Han (Lo Straordinario Mondo di Zoey) è nei panni della nuova assunta Marion; Hope Davis (Succession) è nel ruolo dell’imprenditrice Camilla Nygaard e Jon Chaffin è nei panni del cognato di Paul, Morris. Diarra Kilpatrick, che interpreta Clara, la moglie di Paul, è stata promossa a personaggio regolare per la seconda stagione.

Perry Mason 2 non ha ancora una data di debutto su HBO: la prima stagione è andata in onda oltre un anno fa ed è arrivata in Italia su Sky Atlantic nel settembre 2020.