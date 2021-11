La beta pubblica Harmony OS è realtà per i possessori dei modelli Huawei P10 e Mate 9, non certo lanciati di recente. Le varianti degli ex top di gamma sono pronte a ricevere il sistema alternativo ad Android in una sua versione abbastanza matura, seppure non ancora quella definitiva.

Quanti nuovi smartphone Huawei con Harmony OS

Sono ben 10 gli smartphone Huawei appena rientrati nella sperimentazione pubblica del sistema operativo proprietario. In particolar modo, si tratta dei Huawei P10 e P10 Plus, ma anche dei Mate 9 nelle loro varianti e ancora dei pure tanto diffusi dispositivi Nova 3. Allo stesso tempo, stanno beneficiando dell’aggiornamento di test pure i possessori dei tablet MediaPad 5.

L’introduzione della beta pubblica Harmony OS riguarda naturalmente solo la Cina: è nel paese del produttore di smartphone che sta andando avanti da mesi la fase di sperimentazione del sistema operativo proprietario, più esattamente dallo scorso giugno e in prima battuta solo con una closed beta.

Per quanto la beta pubblica Harmony OS non abbia varcato ancora i confini cinesi per nessuno dei dispositivi Huawei vanno interpretati pure positivamente tutti i passi in avanti compiuti nel paese specifico. Il nuovo OS, solo dopo essere giunto a maturazione con il test nazionale, potrà essere esportato globalmente. Il traguardo potrebbe poi non essere così lontano. Huawei ha tutta l’intenzione di portare la sua soluzione su un numero cospicuo di dispositivi e di promuovere in tutto il mondo la soluzione antagonista di Android. Il terreno perso dopo la perdita dei servizi Google a bordo dei suoi telefoni è tantissimo: le vendite dei device a marchio Huawei sono decisamente crollate nell’ultimo paio di anni e la nuova strategia software conta moltissimo per il futuro successo dell’azienda. Nel corso del 2022, c’è dunque la speranza che qualcosa si smuova anche per noi.