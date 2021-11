Un ottimo Napoli quello visto ieri sera alla Pepsi Arena contro il Legia Varsavia, match valido per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Gli azzurri guidati da mister Luciano Spalletti hanno dominato per tutta la gara, ma nel primo tempo non sono riusciti a trovare il gol, subendo una rete prima dell’intervallo. Il secondo tempo, invece, è stata tutt’altra storia. La compagine partenopea è scesa in campo con un solo obiettivo: vincere! E così è stato, rifilando ben 4 gol ai polacchi, che si sono dovuti arrendere alla supremazia avversaria. Attualmente il Napoli occupa la prima posizione nel Gruppo C a quota 7 punti, davanti al Legia con 6 punti, al Leicester City a quota 5 e allo Spartak Mosca con 4 punti.

Adesso il club di De Laurentiis dovrà pensare di nuovo al campionato di Serie A ed alla prossima sfida, in programma domenica 7 novembre alle ore 18.00 presso lo stadio Maradona. Il Napoli affronterà un ottimo Verona (prima dell’ulteriore sosta per le Nazionali), che fino ad oggi sta mettendo tutte le squadre incontrate sul campo in gran difficoltà. Contro i veronesi dovrebbero recuperare alcuni uomini chiave, assenti contro il Legia Varsavia, ossia Osimhen, capitan Insigne e Fabian Ruiz. Il nigeriano è stato assente sia contro la Salernitana, sia contro i polacchi a causa di una contrattura al gastrocnemio destro. Mentre il ‘Magnifico’ ed il centrocampista spagnolo sono stati a riposo per un affaticamento muscolare. Vediamo insieme il punto sugli infortunati.

Stando alle ultime notizie riportate dal quotidiano il ‘Corriere dello Sport’, lo staff medico del Napoli farà il punto della situazione per quanto riguarda Osimhen, Insigne e Fabian. L’impressione è che tutti e tre riusciranno a recuperare in tempo per la sfida di domenica contro il Verona di mister Tudor, mentre restano da monitorare ancora le condizioni del difensore greco Kostas Manolas.