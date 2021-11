Spunta una novità davvero particolare che riguarda l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, ossia WhatsApp. I vari sviluppatori hanno come obiettivo principale di garantire sempre massima sicurezza agli utenti, tutelando la loro privacy ed evitando che dati personali finiscano in mani sbagliate. A tal proposito giunge un’indiscrezione piuttosto interessante dal team di XDA-Developers che riguarda la richiesta della carta d’identità per utilizzare WhatsApp.

Cosa cambia sulla sicurezza WhatsApp con la carta d’identità

Dunque, oltre alla prospettiva di finire in tribunale, come abbiamo osservato in settimana, c’è un altro argomento che va affrontato. Situazione che riguarderebbe principalmente la versione Pay di tale app di messaggistica. Come molti sapranno WhatsApp Pay è una realtà abbastanza vicina, sarà insomma possibile fare acquisti tramite questo sistema di pagamento, ma inevitabilmente si necessita di ulteriori verifiche per garantire massima sicurezza agli utenti.

Più nello specifico, è attraverso il teardown dell’APK che il team di XDA-Developers ha individuato un codice in cui si evidenzia l’utilizzo della carta d’identità per WhatsApp. Si parla di stringhe di codice presenti solo nella versione beta, quindi sottoposti ancora a diversi test e non è detto che questa novità della richiesta della carta d’identità possa poi effettivamente tramutarsi in realtà.

Certo è che esiste questa possibilità, scovata dai diversi sviluppatori che da anni bazzicano nel mondo WhatsApp e con molta probabilità, qualora questa novità dovesse prendere piede, risulta essere ovvio l’arrivo imminente di WhatsApp Pay. Fino ad oggi era solo un’ipotesi, ancora non erano state gettate le basi per la realizzazione di questa nuova versione dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo, ma a quanto pare la sua uscita sembra essere ormai ad un passo.

In molti hanno infatti pensato come questa novità della carta d’identità servirà proprio per poter avere una garanzia ulteriore sull’identità degli utenti che la utilizzeranno. Ci sono però ancora incertezze a riguardo, soprattutto se potremo mai assistere ad un suo sbarco in Europa o in Italia. Inizialmente solo alcuni Paesi potranno usufruire di WhatsApp Pay e dove richiesto ci sarà la necessità di inserire i dati della propria carta d’identità.