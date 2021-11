11 concorrenti in gara, 1 vincitore. Lo scopriremo stasera, venerdì 5 novembre, in diretta su Rai1 in prima serata. Le imitazioni di Tale E Quale Show di stasera sono già note e colui che risulterà essere al primo posto in classifica si aggiudicherà l’edizione e una targa del valore di 30.000 euro, denaro che dovrà devolvere ad una associazione benefica.

Stasera verrà premiato anche il vincitore di puntata ma per determinare la classifica generale sarà fondamentale il punteggio totalizzato dai concorrenti nelle precedenti sette puntate.

In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un 1quarto giudice a sorpresa che si unirà ai tre titolari solo per questa sera.

Le imitazioni di Tale E Quale Show del 5 novembre

Francesca Alotta imiterà Loredana Bertè, Deborah Johnson ricorderà Aretha Franklin, Federica Nargi si metterà alla prova con Sylvie Vartan, Stefania Orlando imiterà Caterina Caselli.

Per Alba Parietti la prova sarà con Alice, Dennis Fantina si metterà alla prova con Andrea Bocelli, i Gemelli di Guidonia se la vedranno con l’imitazione dei Beatles, Biagio Izzo sarà Cristiano Malgioglio, Simone Montedoro imiterà Nino Manfredi. Pierpaolo Pretelli omaggerà Robbie Williams e Ciro Priello dovrà imitare Ed Sheeran.

La classifica attuale di Tale E Quale Show

Al momento in vetta alla classifica di gradimento dello show condotto da Carlo Conti ci sono i Gemelli di Guidonia con 396 punti. Al secondo posto Francesca Alotta con 380 punti e al terzo Dennis Fantina con 379 punti, un solo punto in meno rispetto alla seconda classificata. Poco fuori dal podio Deborah Johnson con 367 punti, seguita da Pierpaolo Petrelli 361, Ciro Priello 357 e Stefania Orlando 346.

In fondo alla classifica ci sono Simone Montedoro con 293 punti, Alba Parietti con 242 punti, Federica Nargi con 229 punti e Biagio Izzo con 178 punti, ultimo allo stato attuale.

Tutto può ancora cambiare: stasera infatti nuove esibizioni ed imitazioni verranno sottoposte al parere dei giudici e del pubblico dei social, che potrà premiare 3 concorrenti.