La trama di Doctor Who 13 è conosciuta solo a chi l’ha realizzato; il pubblico non ha ancora capito bene in che direzione andrà l’ultima stagione di Jodie Whittaker (e come verrà formalizzato il suo addio).

La segretezza intorno all’arco narrativo è evidente fin da subito: il sottotitolo Flux non è ancora chiaro. Alla luce di una buona premiere di stagione, che risolleva un po’ gli animi dopo due annate poco felici, le premesse sono ottime. Eppure non si capisce il motivo per cui la BBC si rifiuti di divulgare anche i titoli degli episodi.

La pandemia ha contribuito a dimezzare la stagione 13, che ora conta solo 6 episodi (più tre speciali che accompagneranno l’uscita di scena di Jodie Whittaker). La campagna di marketing non è stata neanche delle migliori: il trailer è stato svelato una manciata di settimana prima del lancio, lo scorso Halloween, e c’è stata segretezza anche sul nuovo companion, Dan Lewis. A conti fatti, la new entry ha avuto anche poco spazio nella premiere di stagione, complice le innumerevoli trame introdotte (e speriamo poi verranno sviluppate). Ciò non ha permesso agli spettatori di entrare subito in sintonia con lui, come invece accadeva in passato.

Tutto ciò non è buono per la trama di Doctor Who 13. Sebbene aumenti l’attesa per i prossimi episodi, è anche vero che potrebbe causare impazienza e delusione tra i fan. Staremo a vedere se questa strategia premierà o meno la BBC.

Dalla stagione 14 ritroveremo l’ex showrunner Russell T Davies, che subentrerà a Chris Chibnall; a lui, che ha riavviato la serie nel 2005, spetterà il compito di riportare in scena storie avvincenti e originali in grado di attrarre veramente il pubblico. E chissà se rivedremo anche vecchi Dottori, come quello interpretato da David Tennant?

Doctor Who 13 va in onda ogni sabato su BBC. In Italia, la stagione è ancora inedita ma probabilmente uscirà nel 2022 su Rai4.