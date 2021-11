Dopo la pioggia di critiche arrivata a seguito della partecipazione del Reverendo al Sunday Service insieme a Justin Bieber, Kanye West difende Marilyn Manson. Il rapper statunitense, da poco ribattezzatosi Ye, ha preso una severa posizione nei confronti del movimento MeToo che in più occasioni si batte contro la violenza sulle donne e la violenza di genere con campagne di sensibilizzazione anche sui social.

L’amicizia tra Ye e Brian Warner – questo il nome di battesimo della voce di Antichrist Superstar – è diventata palese a partire dalla partecipazione del Reverendo al listening party di Donda, l’ultimo album di Ye, al quale Manson ha collaborato nella traccia Jail 2. Con l’apparizione di Marilyn Manson al Sunday Service di Ye si è riacceso il dibattito sulle accuse di abusi sessuali e psicologici rivolte allo shock-rocker di The Dope Show.

Kanye West ne ha parlato al Drink Champs Podcast nella serata di ieri, 4 novembre, e ha tracciato una chiara linea di confine a difesa dell’amico e collega. Secondo Ye, dietro le accuse rivolte a Manson ci sarebbe un chiaro disegno politico del movimento MeToo, ma non solo. C’è da dire, però, che la risposta di Ye alle accuse nasce dopo la presa di posizione di Ashley Morgan Smithline, ex fidanzata di Manson, che per partecipazione di Warner al Sunday Service si è detta “inorridita”.

Così la Smithline ha riferito a People:

“Quest’uomo deve sapere che sta abilitando uno stupratore. Sta abilitando un aggressore e non solo di una ragazza”.

Per questo Kanye West difende Marilyn Manson e attacca il movimento MeToo:

“Tutte le correnti simili al MeToo sono sempre pronte a colpirti con le accuse di qualcuno con cui stavi 10 anni fa. Ci sono donne che hanno vissuto cose molto gravi, che sono state trascinate nei vicoli contro la loro volontà. Questo è diverso da un abbraccio, eppure viene considerato allo stesso modo. Si tratta di potere e politica. Sai, come i maniaci assetati di potere e controllo, come quello mentale di 1984 di George Orwell in cui oggi ci troviamo”.

Con queste parole Kanye West difende Marilyn Manson e critica il movimento MeToo, accusandolo di essere assetato di potere e politica e di confondere un abbraccio con la violenza sessuale. Per il momento Marilyn Manson non ha commentato la sua partecipazione al Sunday Service: ciò che ha colpito, tuttavia, è stato il suo abito bianco in un contesto di preghiera.