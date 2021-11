Il Capodanno 2022 di Canale 5 tornerà in piazza, questa almeno è l’idea. Ancora tutto da confermare, nessuna decisione ufficiale è stata presa al momento, ma il Capodanno 2022 di Canale 5 potrebbe tornare in piazza dopo la rinuncia dello scorso anno.

La rete ha infatti festeggiato l’arrivo del 2021 con una diretta speciale dalla casa del Grande Fratello con alcuni ospiti d’eccezione; anche la Rai era stata costretta a cancellare il Capodanno in piazza per spostare la serata all’interno di uno studio televisivo.

ARTICOLI CORRELATI

Quest’anno sembra che le cose possano essere destinate a cambiare. In rete arrivano le prime anticipazioni sul Capodanno 2022 di Canale 5 direttamente da Davide Maggio. Il sito comunica che è al vaglio la possibilità di un ritorno al Capodanno 2022 di Canale 5 in piazza. La piazza scelta sarebbe nella città di Bari. La Puglia dunque la regione scelta per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Nessuna anticipazione, invece, è disponibile al momento a proposito del conduttore o della conduttrice dell’evento musicale che si dovrebbe tenere con l’accesso del pubblico. Da rispettare il distanziamento interpersonale e l’utilizzo delle mascherine di protezione individuale, con ingressi limitati.

La serata prenderebbe vita, come tradizione vuole, la notte del 31 dicembre, dopo il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Esibizioni dal vivo all’insegna della musica e dello spettacolo andrebbero avanti fino a notte fonda con un brindisi in diretta allo scoccare della mezzanotte per festeggiare con gli spettatori collegati da casa.

Prematuro parlare di ospiti e di programma. Fondamentali saranno le prossime settimane e la relativa curva dei contagi da covid-19 per stabilire l’effettiva fattibilità del ritorno in piazza per festeggiare l’addio al 2021 e l’arrivo del nuovo anno.